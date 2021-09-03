Путин заявил о восстановлении экономической жизни в России

Президент России Владимир Путин заявил, что экономическая жизнь в стране восстанавливается, входит в привычное деловое русло.

"Столь широкое представительство, интерес к развитию российского Дальнего Востока показывают, что экономическая жизнь восстанавливается, входит в привычное деловое русло", - сказал он в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

Восточный экономический форум (ВЭФ) продлится до 4 сентября. Мероприятие проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.