В России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом

День солидарности в борьбе с терроризмом сегодня отмечается в России. Дата была установлена федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О днях воинской славы России" от 21 июля 2005 года.

День напрямую связан с трагическими событиями в школе №1 города Беслана. Нападение произошло 1 сентября во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний. Почти 3 дня боевики удерживали свыше тысячи заложников без еды и воды в здании школы. 3 сентября, после того как в 13:05 в школе раздались взрывы, сотрудники ФСБ начали штурм здания. В результате теракта погибли 333 человека, 186 из которых - дети.

Жертв терактов сегодня вспоминают не только в Северной Осетии. Памятные мероприятия пройдут в Москве, Буденновске, Кизляре, Волгодонске, Санкт-Петербурге и других городах, которые пострадали от зверств террора. В столице люди отдадут дань памяти жертвам взрывов жилых домов и станций метро, а также захвата заложников в театральном центре на Дубровке.

В Беслане вахта памяти началась 1 сентября. Тысячи жителей со всей республики съезжаются к месту теракта, оставляя цветы и воду. Основные мероприятия пройдут сегодня. На мемориальном кладбище "Дом ангелов" зачитают имена всех погибших заложников и сотрудников спецслужб, убитых во время освобождения захваченной школы.