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Границу России и Грузии потрясло землетрясение

Границу России и Грузии потрясло землетрясение

Национальный центр сейсмического мониторинга информирует о том, что на грузино-российской границе произошло землетрясение магнитудой 4,4.

Уточняется, что подземные толчки были зафиксированы в 07:34 по тбилисскому времени в девяти километрах от границы Грузии.

Отметим, что уже два месяца в Грузии регулярно фиксируются землетрясения. Так, последнее из них было зарегистрировано у села Самеба (Самцхе-Джавахети) 25 августа.

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Вестник Кавказа

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