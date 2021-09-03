Минэнерго РФ: сезонный пик спроса на бензин пройден

Минэнерго России сообщило о скорой стабилизации ситуации на рынке топлива в связи с окончанием пикового автомобильного сезона. Об этом сообщил глава ведомства Николай Шульгинов в кулуарах Восточного экономического форума.

"Мы ожидаем, что будет снижение [и спроса, и предложения] на бирже в связи с окончанием пикового сезона", - сказал он в беседе с ТАСС.

В то же время министр отметил, что в целом поставки бензина на бирже выросли относительно уровней 2019 и 2020 годов.