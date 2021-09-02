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Пассажиропоток общественного транспорта исследуют в Ростове-на-Дону

Пассажиропоток общественного транспорта исследуют в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону накануне начали изучать пассажиропоток общественного транспорта. Такое сообщение распространила администрация города.

Исследование продлится на протяжении полутора месяцев, его цель - выбрать наиболее эффективные пути развития общественного транспорта, передает "АиФ-Ростов".

Помимо этого будет установлено, сколько подвижных единиц необходимо на каждом маршруте.

В общей сложности планируется изучить 300 графиков в будние и выходные дни.

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Вестник Кавказа

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