Пассажиропоток общественного транспорта исследуют в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону накануне начали изучать пассажиропоток общественного транспорта. Такое сообщение распространила администрация города.
Исследование продлится на протяжении полутора месяцев, его цель - выбрать наиболее эффективные пути развития общественного транспорта, передает "АиФ-Ростов".
Помимо этого будет установлено, сколько подвижных единиц необходимо на каждом маршруте.
В общей сложности планируется изучить 300 графиков в будние и выходные дни.
Вестник Кавказа
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