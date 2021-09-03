Qatar Airways начнет летать в Казахстан

Межведомственная комиссия по недопущению распространения COVID-19 в Казахстане обсудила вопрос запуска регулярного авиасообщения с Катаром, об этом сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации.

Перевозчик Qatar Airways намерен выполнять регулярные рейсы в Казахстан с 15 октября текущего года, самолеты будут летать между городами Доха и Алматы дважды в неделю, по понедельникам и пятницам, передает "Sputnik Казахстан".

Полеты будут совершаться на воздушных судах типа А-320, при этом будут строго соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования.

Напомним, между Казахстаном и Катаром действует безвизовый режим, установленный в феврале прошлого года.