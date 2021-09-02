Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда узнал о возвращении Роналду в "МЮ"

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов заявил, что новость о возвращении португальского нападающего Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед" не стала для него сюрпризом.

По словам бойца, он знал об этом еще месяц назад. "Еще месяц назад примерно он (Криштиану Роналду прим. ред.) сказал мне, что перейдет в "Манчестер Юнайтед". Для меня это не было неожиданностью", - цитирует Хабиба ТАСС.

При этом он выразил мнение, что "МЮ" больше подходит португальцу, чем туринский "Ювентус".

Напомним, Криштиану Роналду защищал цвета "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год.

24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.