Учебный год Грузия начнет в онлайн-режиме

Учебный год в Грузии начинается 15 сентября. Борясь с самым быстрым распространением COVID-19 в мире, Тбилиси заявил, что обучение будет дистанционным. Решение вызвало обеспокоенность по поводу долгосрочного воздействия на образование и развитие детей в стране, где классы пустуют с начала 2020 года. Также появились вопросы о приоритетах правительства, которое продлило запрет на городской общественный транспорт, разрешив при этом продолжать работу ресторанам и отелям.

Eurasianet отмечает, что обучение начнется в онлайн-режиме 15 сентября и продлится как минимум до 4 октября. Об этом 31 августа объявил межведомственный совет, координирующий ответные меры на пандемию в Грузии. Детские сады, как государственные, так и частные, пока будут полностью закрыты.

По словам министра образования Михаила Чхенкели, занятия в классах возобновятся в октябре только в тех городах, где доля положительных результатов тестов на COVID-19 будет ниже 4%. В настоящее время 14-дневное скользящее среднее количество положительных тестов по стране составляет почти 10%.

”Как известно, штамм ”дельта” составляет 90% всех случаев в Грузии, и, к сожалению, этот штамм особенно поражает детей и молодежь, - сказал Чхенкели. - Здоровье детей - наш главный приоритет”.

Волна пандемии начинает постепенно отступать: 17 августа было проведено 47872 теста и зарегистрировано 6208 новых заболевших. 1 сентября еще большее количество тестов (56162) дало гораздо меньше положительных результатов - 3 886. Тем не менее показатели по-прежнему самые высокие в мире по скорости распространения вируса на душу населения.

Представители органов здравоохранения надеются, что соотношение положительных результатов тестов продолжит снижаться, но 4% - амбициозная цель для страны, где менее 12% населения были полностью вакцинированы.

Родители разделились по вопросу закрытия школ. Некоторых это решение порадовало, в то время как другие раскритиковали властей в социальных сетях за то, что они не смогли создать безопасную среду и систему управления пандемией в школах, а вместо этого ввели жесткие общие ограничения.

Многие отметили, что образование - единственный крупный сектор общественной жизни, который остается закрытым. Хотя последняя волна оказалась самой смертоносной для Грузии с момента начала пандемии и до предела напрягла систему здравоохранения, страна остается в основном открытой, за исключением образовательных учреждений и общественного транспорта. Рестораны и отели остаются открытыми, и страна допускает туристов, предъявляющих отрицательный результат ПЦР или доказательство вакцинации.

”Школы должны закрываться последними и открываться первыми, - заявили представители местного отделения ЮНИСЕФ после решения об онлайн-режиме для школ. - Если все остальные сектора работают, почему такое происходит с образовательной сферой? – говорит сотрудник тбилисского офиса группы Гассан Халил. - А как же тысячи детей, у которых нет доступа к интернету? Как эти дети будут получать образование?”

По оценкам ЮНИСЕФ, по меньшей мере 50 тыс. детей потеряли доступ к образованию, когда Грузия перешла на удаленное обучение в начале пандемии. Проблема возникла в первую очередь из-за ограниченного доступа к интернету в горных регионах и отсутствия подходящих электронных устройств в бедных семьях, а также недостаточного опыта преподавателей в онлайн-обучении.