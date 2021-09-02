Победители интеллектуальных олимпиад будут получать премии в Казахстане

В Казахстане будут стимулировать участников международных интеллектуальных олимпиад денежными призами, сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на заседании правительства.

"В целях стимулирования и поддержки участников международных олимпиад по интеллектуальным направлениям планируется учредить единовременные денежные премии: за золото в размере 1500 МРП, серебро – 1000 МРП, бронзу – 500 МРП", - сказал он.

Сумма премий будет варьироваться от 1,4 млн до 4,4 млн тенге. Кроме того, будут предусмотрены единовременные денежные премии педагогам и наставникам, которые занимались подготовкой победителей.

"По поддержке победителей международных олимпиад по интеллектуальным направлениям законодательно будет урегулирован вопрос присуждения грантов для поступления в вузы без участия в конкурсе", - добавил министр.