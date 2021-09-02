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Ставрополь осветят "умные" фонари

Ставрополь осветят &quot;умные&quot; фонари

Более 560 м линий наружного освещения будут реконструированы на улице Шпаковской в Ставрополе, сообщают в пресс-службе администрации. На эти цели из городской казны выделено 3,5 миллиона рублей.

Сотрудникам коммунальных служб будет отремонтировано 16 опор освещения и установлено восемь новых. После реконструкции здесь появится "умное" освещение, позволяющее дистанционно включать и отключать светильники, контролировать их работоспособность, проводить анализ и планирование потребления электрической энергии.

Аналогичные работы будут произведены и на других улицах краевой столицы. На эти цели из бюджета города выделено более 22 млн рублей.

 

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Вестник Кавказа

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