В горах Чечни будут искать источники воды

Отсутствие источников водоснабжения вынуждает власти Чечни искать новые месторождения подземных вод в горных районах, - сообщил на встрече с врио руководителя Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгением Петровым председатель правительства республики Муслим Хучиев.

"Мы обсудили вопросы проведения геологоразведочных работ на территории региона для обеспечения качественной питьевой водой населения горных районов республики. В горных районах Чечни основным источником питьевого водоснабжения являются поверхностные воды, которые зачастую не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям. Предложил включить в проект перечня объектов государственного заказа Роснедра поисково-оценочные мероприятия на подземные воды в горной местности региона", - сообщил Хучиев на своей странице в Instagram, передает "Это Кавказ".

Также стороны обсудили вопрос бурения скважины "Северо-Бенойская № 1" глубиной 6 500 метров для увеличения добычи углеводородного сырья, и, как заверил глава Роснедр, со стороны ведомства "будет оказана посильная помощь и поддержка в решении озвученных вопросов".