Шуша ждет своих истинных хозяев

После почти тридцати лет разрушительной армянской оккупации азербайджанской Шуши, когда-то известной как "Жемчужина Карабаха", город готов принять своих истиных хозяев, пишет турецкая "Сабах". Военная операция азербайджанской армии длилась с 27 сентября 2020 года по 10 ноября 2020 года. В Шуше последствия оккупации видно сразу, многие ее здания теперь непригодны для проживания. За годы оккупации Шуша превратилась в город-призрак.

Теперь город восстанавливается, проложены дороги, на 20% территории Карабаха идет строительство. В то время как азербайджанские власти проводит инвентаризацию ущерба, нанесенного историческим зданиям города, военные обезвреживают заложенные оккупантами мины и самодельные взрывные устройства. После проведения полной инвентаризации Азербайджан намерен восстановить здания и памятники. Проводятся также работы по восстановлению исторического облика городского церкви, поврежденной в результате обстрела и бомбардировок. Во время оккупации Шуши армянские войска разрушили многие исторические памятники в городе. Теперь, после почти тридцати лет оккупации, у бывших жителей Шуши появилась возможность вернуться на родину.

Экбер Гошалы - один из тех, кто вернулся в город через 30 лет. "Шуша – наша культурная столица, которая остается в нашем сердце, даже если мы не там. После подписания здесь межгосударственной декларации между Азербайджаном и Турцией Шуша обретает новое значение. Шуша такая одна, другой Шуши нет. Я счастлив, что наша культурная столица освобождена от оккупации и вновь возвращена не только Азербайджану, но и тюркскому миру, человечеству и культуре и в целом. Армяне превратили Шушу в ад, потому что она им не принадлежала. Люди не создают и не разрушают свой собственный дом и город подобным образом. Это город, истерзанный войной".

Джамиля Алекперова рассказывает: "Я впервые приехала в Шушу после освобождения города от оккупации. В Шуше сохраняется опасность подрыва на минах. После разминирования в Шушу приедут наши азербайджанские братья. В Шуше остались дома азербайджанцев. Я встретила 11-летнего мальчика из Шуши, и спросила его видел ли он свой дом. Да, сначала он пошел посмотреть на свой дом. У нас остались документы, подтверждающие право собственности. Конечно, некоторые из наших домов были разрушены. Но жители Шуши скоро вернутся сюда".

Акшин Гулуев, вернувшийся в Шушу, вспоминает: "Мой дед до оккупации проживал в Шуше. Мой отец живет здесь, мы из Шуши. Я приехал в Шушу после того, как оккупация закончилась. Реджеп Тайип Эрдоган очень популярен в Шуше, в нашей стране поддерживают его деятельность. Эрдоган также испытывает к нашей стране сильную симпатию и теплые чувства. Одна нация - два государства. Братство Азербайджана и Турции никогда не поколеблется".

В июне Эрдоган посетил Шушу и другие освобожденные районы в знак солидарности и дальнейшего укрепления прочных исторических связей между Турцией и Азербайджаном. В ходе этого исторического визита лидеры двух стран подписали декларацию о союзнических отношениях с целью дальнейшего их развития в нескольких областях. Эрдоган стал первым лидером, посетившим город после его освобождения азербайджанской армией в прошлом ноябре. Шуша находилась под армянской оккупацией на протяжении 28 лет - с 8 мая 1992 года.

Шуша имеет важное стратегическое значение, поскольку город расположен на возвышенности примерно в 10 км к югу от столицы Карабаха Ханкенди, причем он находится на трассе, соединяющей Армению и Карабах. Помимо своего стратегического значения, город считается символом истории и культуры Азербайджана из-за множества исторических мест, восстановление которых ведется в настоящее время. В городе родились выдающиеся азербайджанские ученые и деятели культуры.

В ходе войны, которая закончилась подписанием соглашения о перемирии при посредничестве России в ноябре 2020 года, погибло около 6 тысяч человек. По условиям соглашения, все транспортные связи, перекрытые из-за конфликта, должны были разблокированы. Занявшись открытием новых транспортных маршрутов, восстановлением освобожденных городов и реставрацией исторических памятников, Азербайджан намерен превратить регион в экономический и туристический центр.

Через два месяца после подписания заявления о прекращении огня в Карабахе, лидеры России, Азербайджана и Армении также подписали совместное заявление по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона. Эрдоган неоднократно призывал к созданию шестисторонней платформы сотрудничества, объединяющей Турцию, Россию, Иран, Азербайджан, Грузию и Армению для укрепления мира и стабильности в регионе.

Сейчас в регионе ведутся работы по очистке освобожденных территорий от мин, ремонту разрушенной в результате боевых действий инфраструктуры и восстановлению транспортных маршрутов, парализованных из-за конфликта на протяжении почти трех десятилетий.