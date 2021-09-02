В Железноводске на воротах Дворца эмира Бухарского обнаружена старинная глазурь

В Железноводске будут отреставрированы ворота Дворца эмира Бухарского, на которых ранее была обнаружена старинная глазурь кобальтового цвета.

Открытие было сделано местным жителем, который сообщил об этом мэру города Евгению Моисееву.

Дворец был возведен в начале XX века, в настоящее время он является объектом культурного наследия федерального значения. "Теперь информацию о находке планируют сообщить владельцу здания для включения в проект реставрации", - сообщили в пресс-службе местной администрации.

По словам Моисеева, глазурью была расписана обожженная глина по всему периметру здания, внутри и сзади, где располагался гарем.

"Оказывается, и калитка с входной аркой, на которой написано "Мир входящему" на арабском языке, тоже имеет закрашенные элементы глазури на обожженной глине", сообщил мэр.