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В Афганистане возобновило вещание "Национальное радио"

В Афганистане возобновило вещание &quot;Национальное радио&quot;

В Кабуле зазвучало объявление "Национального афганского радио", оно пришло на смену "Голосу шариата", которое первоначально использовало запрещенное в России движение "Талибан" после взятия столицы Афганистана, свидетельствуют данные радиолюбительского мониторинга.

Отмечается, что наравне с религиозными исламскими песнопениями в эфире звучали также новостные программы.

Стоит добавить, что название "Голос шариата" талибы использовали в радиоэфире в период 1996-2001 годов, когда они контролировали значительную часть территории страны.

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Вестник Кавказа

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