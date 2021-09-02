Украинский лоукостер планирует летать из Одессы в Гянджу

Украинская бюджетная авиакомпания Bees Airline уже нынешней осенью планирует начать выполнять рейсы между городами Одесса и Гянджа. Об этом сообщили в Государственной авиационной службе Украины.

В связи с выполнением авиарейсов в Азербайджан компания направила запрос на разрешение в Госавиаслужбу Украины и прошла первый этап одобрения: запрос рекомендован для утверждения руководству ведомства. Решением комиссии ведомства рекомендовано разрешить совершение лоукостером полетов по направлению Одесса-Гянджа-Одесса с 1 октября текущего 2021 года, рейсы между городами будут выполняться дважды в неделю, передает "Sputnik Азербайджан".

Напомним, сейчас рейсы между Украиной и Азербайджаном выполняют две украинские авиакомпании - лайнеры "Международных авиалиний Украины" летают между Киевом и Баку, а рейсы Львов-Баку-Львов выполняет украинский авиаперевозчик SkyUp.