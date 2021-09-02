Новак оценил перспективы "зеленой энергии" в России

Вице-премьер России Александр Новак в ходе просветительского марафона "Новое знание" рассказал о перспективах развития "зеленой энергии" в стране.

"Если говорить о цифрах солнца, например, на сегодняшний день где-то 1,8 тыс МВт мощностей построили, это сотни электростанций… Недавно открывали ветряную электростанцию почти 150 МВт мощностей в Адыгее...Такие серьезные проекты, которые реализуются в нашей стране. Здесь более амбициозные задачи. Мы к 2035 году построим где-то около 12-15 тыс МВт", - сказал Новак.

Вице-премьер также сообщил, что в перспективе планируется строительство приливных, геотермальных электростанций. В частности, он отметил, что в настоящее время рассматривается два проекта приливных электростанций на Дальнем Востоке, с мощностями до 100 ГВт.

При этом Новак указал на то, что использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) - это не только тренд. "Это проекты, которые могут уже быть экономически окупаемы и реализованы", - резюмировал вице-премьер.