Пентагон заявил о завершении военной миссии США в Афганистане

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил в ходе сегодняшнего брифинга о завершении миссии США в Афганистане. Таким образом он ответил на вопрос о том, возможна ли помощь Вашингтона противникам радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане.

"Военная миссия США в Афганистане завершена", - цитирует Кирби ТАСС.

Напомним, 30 августа США завершили как эвакуацию гражданских лиц из Кабула, так и свою военную миссию в Афганистане. О решении свернуть операцию в этой стране президент США Джо Байден объявил в середине апреля 2021 года. После этого в Афганистане возобновились интенсивные бои между правительственными войсками и боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в России). 15 августа талибы окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.