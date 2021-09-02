В Ташкенте наградили чемпионов Олимпиады в Токио

Памятные медали в честь 30-летнего юбилея независимости Узбекистана вручили победителям и призерам Олимпийских игр в Токио, сообщает Национальный олимпийский комитет.

В торжественной церемонии приняли участие члены Олимпийского комитета, ветераны спорта и олимпийские медалисты. Отмечается, что памятные награды получили и тренеры призеров.

Напомним, что золотые медали в составе сборной Узбекистана завоевали тяжелоатлет Акбар Джураев, тхэквондист Улугбек Рашитов и боксер Баходыр Джалолов.