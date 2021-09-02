Хабиб Нурмагомедов рассказал, заступится ли за девушку на улице

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал, заступится ли он за девушку на улице, если того потребует ситуация.

"Заступлюсь ли за девушку на улице, если увижу, что на нее напали молодые люди? В такой ситуации думать о своей карьере очень низко. Как я могу пройти мимо?", - цитирует Хабиба агентство "Р-Спорт".

Боец подчеркнул, что справится с тремя злоумышленниками, однако подумает, если их будет четверо.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.