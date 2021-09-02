Зеленский назвал Украину будущим лидером Европы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в своей "украинской мечте" видит страну лидером Европы.

"Во всем мире известна американская мечта. Но мы потеряли много времени, у нас нет времени мечтать. У нас нет мечты, у нас есть украинская цель. И это не только цифровизация. Мы вернем своих людей. Для нас это очень важно – вернуть их, вернуть Крым и Донбасс. Мы будем сильной и успешной страной - лидером Европы", - приводит его слова ТАСС.

Напомним, что Зеленский в среду провел переговоры с президентом США Джо Байденом. В четверг украинский лидер проведет встречи с американскими предпринимателями.