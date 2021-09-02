Россия будет расширять дипломатическое присутствие за границей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил сегодня на встрече с руководителями крупных промышленных предприятий Свердловской области, что Россия будет увеличивать число своих дипломатических представительств за рубежом.

"У нас 250 посольств и генеральных консульств по всему миру. Их количество будет увеличиваться, хотя это непросто сделать", - сказал он.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, РФ нужно расширить свое дипломатические присутствие в странах СНГ. "Если посмотреть на количественный состав западных посольств, они обгоняют порой российские загранпредставительства в 2-3 раза", - уточнил Лавров.

Он также отметил, что РФ нужны консульские пункты в ключевых местах отдыха российских граждан. "Например, у нас только три человека в Анталье. Сейчас не без сопротивления, но пробиваем консульское присутствие в Египте в Шарм-эш-Шейхе, Хургаде. Нужно укрепить таиландское направление. Есть куда расширяться", - цитирует министра ТАСС.