"Почта России" заявила о готовности доставлять российское вино

"Почта России" готова доставлять российское вино. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил генеральный директор компании Максим Акимов.

При этом он подчеркнул, что "Почта России" не собирается заниматься офлайн-торговлей.

"Если будет сформирована нормативная база, сейчас интернет-торговля (алкогольной продукцией - прим. ред.) ни в каком виде невозможна. "Почта" не мыслит себя и не будет становиться офлайновым торговцем, мы никакой вид алкогольной продукции - ни пиво, ни вино, ни крепкий алкоголь - не видим в своей розничной сети. А вот доставщиком мы быть готовы, речь идет только о российском вине", - цитирует его ТАСС.

По словам Акимова, речь идет о системе click and collect, когда на сайте выбирается винный сет и доставляется либо к двери, либо до пункта выдачи заказа. "Это может быть не только отделение почтовой связи, но и пункты, которые принадлежат нашим партнерам", - пояснил глава компании..

Он также отметил, что "Почта Россия" мыслит себя логистами и владельцами цифрового ресурса, на котором представлена российская винодельческая продукция.