Роналду определился игровым с номером в "МЮ"

Игрок "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду будет играть под 7-м номером, сообщает пресс-служба манкунианцев.

Ранее под ним играл уругвайский нападающий Эдинсон Кавани, который будет выступать под 21-м номером после ухода из команды Дэниела Джеймса.

Стоит отметить, именно 7-й номер был у португальца, когда он выступал за МЮ с 2003 по 2009 годы.