Роналду определился игровым с номером в "МЮ"
Игрок "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду будет играть под 7-м номером, сообщает пресс-служба манкунианцев.
Ранее под ним играл уругвайский нападающий Эдинсон Кавани, который будет выступать под 21-м номером после ухода из команды Дэниела Джеймса.
Стоит отметить, именно 7-й номер был у португальца, когда он выступал за МЮ с 2003 по 2009 годы.
𝙉𝙤𝙬 it's official 😍— Manchester United (@ManUtd) September 2, 2021
7️⃣ @Cristiano#MUFC | #RonaldoReturns
Вестник Кавказа
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