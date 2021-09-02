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Роналду определился игровым с номером в "МЮ"

Роналду определился игровым с номером в &quot;МЮ&quot;

Игрок "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду будет играть под 7-м номером, сообщает пресс-служба манкунианцев.

Ранее под ним играл уругвайский нападающий Эдинсон Кавани, который будет выступать под 21-м номером после ухода из команды Дэниела Джеймса.

Стоит отметить, именно 7-й номер был у португальца, когда он выступал за МЮ с 2003 по 2009 годы.

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Вестник Кавказа

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