Боец Шлеменко: на Кавказе "рубятся" за свои традиции

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился впечатлениями от поездки в Дагестан.

По словам спортсмена, в республике редко можно встретить человека, у которого есть вредные привычки.

"Я бы просто отметил такое отличие Дагестана, которое мне нравится - там меньше курящих людей. Комфортнее жить тем, кто не курит: тебя никто не обкуривает. Меньше бычков. Меньше пьяных людей", - сказал боец.

Шлеменко подчеркнул, что на Кавказе местные жители являются сторонниками сохранения собственной культуры.

"На Кавказе больше рубятся за мужские ценности и традиции. У нас к этому относятся более сдержанно: "Ну, ничего страшного, постою в стороне" и так далее. На Кавказе более радикально к таким вещам относятся", - отметил он, добавив, что к защите традиций и культуры относится нормально.