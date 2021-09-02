США продолжат дискуссии с Россией по кибербезопасности

Заместитель советника президента США по национальной безопасности Энн Нойбергер заявила на брифинге в Белом доме, что США продолжают диалог с Россией по кибербезопасности.

"Дискуссии с русскими продолжаются, и, как заявил президент Байден, он ждет действий", - цитирует ее РИА Новости.

Напомним, 16 июня в Женеве состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Это были первые переговоры глав государств в личном формате с момента вступления Байдена в должность президента США. В ходе встречи стороны достигли договоренности о запуске двустороннего экспертного диалога о безопасности в киберпространстве.

Ранее США заявляли, что за рядом крупных кибервымогательств последнего времени могут стоять российские хакеры, хотя и не российские власти, и призвали Россию предпринять против них действия.