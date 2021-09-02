Тарантино на могиле Пастернака: позерство или проявление тонкой души

В начале 2000-х все российские киноманы засматривались фильмами американского режиссера Квентина Тарантино. К тому времени он уже снял "Криминальное чтиво", "Бешеных псов" и первую часть "Убить Билла", обретя славу изобретательного и ироничного творца, благодаря чему стал символом нового киноязыка и гарантией хорошего вкуса.

В июне 2004 года на 26-й Московский кинофестиваль, жюри которого возглавлял Алан Паркер, Тарантино приехал презентовать "Убить Билла-2", и московская публика пребывала в ожидании большого культурного события. Но Тарантино снова всех удивил, неожиданно отправившись в Переделкино на могилу Бориса Пастернака. Он долго сидел у надгробья и, говорят, даже плакал. После этого один назвали Тарантино романтичным, интеллигентным и тонким человеком, а другие - позером. Последние даже нарисовали язвительную картинку.

Но напрасно. Директор Музея кино Наум Клейман, на следующий день принимавший режиссера в своей музее, рассказывал: "Тарантино – человек очень образованный, в своем творчестве многое строит на реминисценциях, пародиях, доведении до абсурда киношных штампов… И конечно, он абсолютный романтик. Но романтик не сюсюкающий. Иногда он позволяет себе издеваться и пародировать свои любимые картины. У него есть, с одной стороны, ненависть к штампам, а с другой – великолепное умение использовать устоявшиеся зрительские симпатии и предпочтения. Он, конечно, очень ловко пользуется механизмом восприятия фильмов, выработанным в Америке. Он совсем не кровавый изверг, каким его представляют некоторые наши критики. Как раз наоборот. Но нужно иметь чувство юмора для того, чтобы понимать фильмы Тарантино".

Сам режиссер, сохранивший ромашку, сорванную у надгробья Пастернака, потом говорил: "Редкая страна может похвастаться таким вкладом в мировую литературу, как Россия... меня поразило обилие памятников поэтам, писателям. Они всюду вокруг тебя. Тут — Достоевскому, там — Пушкину. В Америке нет ничего подобного". Также Тарантино признавался, что Пастернак - его литературный кумир, повлиявший на творчество, а стихи поэта он знает наизусть с детства. Вроде бы, одно их его любимых это:

Талант — единственная новость,

Которая всегда нова.

Меняются репертуары,

Стареет жизни ералаш.

Нельзя привыкнуть только к дару,

Когда он так велик, как ваш.

Это отрывок из стихотворения "Актриса", которое Пастернак посвятил Анастасии Платоновне Зуевой, великой мхатовской "старухе", сейчас известной широкой публике по небольшим ролям сказительницы из "Морозко" и других сказок Александра Роу, открывающей и закрывающей ставни декоративной избенки.

По существу, киноистории Тарантино тоже своего рода сказки. Но наверняка режиссер знаком с Пастернаком и по другим произведениям. Переводили его много, причем не только на английский. Так "Доктора Живаго", удостоенного Нобелевской премии, много перелагали на французский, немецкий, арабский, китайский и, конечно, на английский. Причем на английский наиболее часто переводят стихи главного героя романа - Юрия Живаго. "Гамлет", "Март", "На страстной", "Весенняя распутица", "Объяснение", "Лето в городе", "Ветер", "Хмель", "Бабье лето", "Свадьба", "Осень", "Сказка", "Август", "Зимняя ночь", "Разлука", "Свидание", "Рождественская звезда", "Рассвет", "Чудо", "Земля", "Дурные дни", "Магдалина", "Гефсиманский сад" переводили как известные литераторы, так и обычные любители поэзии.

Причем сам Пастернак как переводчик Шекспира, Шелли и Байрона настаивал на том, что поэта может переводить только поэт. Вероятно, удачные поэтические переводы в свое время и попали в руки юному Квентину Тарантино.

Так или иначе, вся эта история 2004 года – лишний повод пересмотреть Тарантино и перечитать Пастернака. Возможно, и обнаружится влияние стихов нашего великого поэта на киноработы культового американского режиссера.