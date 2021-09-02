Попова заявила об отсутствии распространения новых штаммов COVID-19

Новые коронавирусные штаммы в России не распространяются. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Нет. Распространение новые штаммы пока не получают. Даже там, где они образуются, мы наблюдаем за этим очень внимательно. И так громко шумевшая лямбда и другие штаммы, пока в РФ распространения этих штаммов нет", - сказала Попова Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

Она подчеркнула, что "превалирующим, как и в значительной части стран мира, в России остается штамм дельта".