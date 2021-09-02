Новые вакцины от COVID-19 появятся в Казахстане

В Нур-Султане прошло заседание совета по вопросам биологической безопасности с участием руководителей государственных органов и ведущих ученых Казахстана под председательством зампремьера республики Ералы Тугжанова, сообщает пресс-служба правительства.

На заседании обсуждался вопрос разработок отечественных препаратов от коронавируса, проводимых АОО "Назарбаев Университет", АО "Научный центр противоинфекционных препаратов", холдинг "Фитохимия", АО "Институт топлива, катализа и электрохимии им. Д.В. Сокольского", ТОО "Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии" и других.

По итогам заседания замглавы правительства поручил сформировать рабочую группу по выработке предложений по усилению эффективности научно-исследовательской и инновационной деятельности в сфере обеспечения безопасности против эпидемиологических вызовов и разработать план по реализации научно-исследовательских и инновационных работ.

Отмечается, что также было поручено внести предложения по обеспечению целевого финансирования проектов, направленных на обеспечение эпидемиологической безопасности и создание новых препаратов от инфекций.