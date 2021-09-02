В Роспотребнадзоре допускают осенний подъем заболеваемости COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допускает, что осенью возможен подъем заболеваемости коронавирусом COVID-19. Об этом она заявила в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Это эпидемиологические законы. Когда люди возвращаются из отпусков, дети возвращаются в школу, собираются трудовые коллективы ... и, конечно, собираясь, обмениваются не только информацией о летнем отдыхе, но вирусной информацией, микробактериальной информацией порой. <...> И вот такой обмен приводит, конечно, к увеличению числа заболеваний", - поведала Попова.

Она отметила, что обычно это происходит во второй декаде сентября. "Это ежегодный обычный подъем, но мы к нему уже привыкли", - цитирует главу Роспотребнадзора ТАСС.

Помимо этого, Попова указала на то, что COVID-19 как респираторная инфекция также обеспечит себе рост. "Но опять же, если мы не будем привиты", - сказала глава ведомства.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в России зарегистрированы 6 956 318 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 6 218 048 жителей страны, умерли - 184 812.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 218 млн, из них более 4,5 млн человек скончались.