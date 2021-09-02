ABBA выпустит новый альбом впервые за 40 лет

Шведская группа ABBA впервые после 40-летнего простоя выпустит альбом с 10 новыми песнями. Об этом в интервью телеканалу SVT сообщил композитор группы Бенни Андерссон.

По его словам, выход альбома запланирован на ноябрь 2021 года.

"Сначала у нас были две песни, это было мало, и казалось "а не могли бы мы сделать еще несколько"? Мы сделали еще кое-что, и все получилось хорошо, а потом мы подумали, что пойдем дальше и выпустим целый альбом", - цитирует Андерссона ТАСС.

Он также сообщил, что одна из новых песен будет называться "Я все еще верю в тебя".

Напомним, свой последний на данный момент альбом - The Visitors - ABBA выпустила в 1981 году. После этого коллектив распался.

30 августа ABBA создала страницу в популярной социальной сети TikTok. На данный момент на аккаунт группы подписаны более 600 тыс пользователей. Они поставили опубликованным видео больше 2 млн лайков.