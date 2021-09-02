В Сочи турист примотал себя скотчем к автомобилю и был арестован

Суд Адлерского района Сочи арестовал жителя Амурской области за мелкое хулиганство и ряд нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба УВД города.

"Пять суток административного ареста получил 27-летний приезжий из Амурской области. Он ехал приклеенным скотчем к автомобилю, который мчался на большой скорости", - сказано в сообщении.

Было установлено, что мужчина приклеил себя скотчем к автомобилю и передвигался по городу в таком виде. Полиция задержала нарушителя и доставила в отдел для дальнейшего разбирательства.

В отношении туриста были составлены административные материалы по статьям 12.23 ("нарушение правил перевозки"), 12.6 КоАП ("нарушение правил применений ремней и мотошлемов") и 20.1 ("мелкое хулиганство") КоАП РФ.