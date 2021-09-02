Квалификация ЧМ-2022: Грузия проиграла Косово

В Батуми только что завершился отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года в группе B между сборными Грузии и Косово. Победу со счетом 1:0 одержали гости.

Единственный гол был забит на 18-й минуте - мяч в свои ворота срезал защитник грузинской команды Давит Хочолава.

На данный момент сборная Грузии с 1 очком занимает последнее, пятое место в группе. Сборная Косово находится на третьей строчке, в активе команды 3 очка.