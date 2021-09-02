В ООН прокомментировали обстановку в Панджшере

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал противоборствующие стороны в провинции Панджшер избегать жертв среди мирного населения.

"Любые продолжающиеся бои вызывают большое беспокойство у нас – они делают гуманитарную ситуацию сложной, ухудшают ее. Это увеличивает число проблем с доступом для нас. Как и в любом конфликте, важен призыв к сторонам - чтобы они не допускали потерь среди гражданского населения, избегали повреждений гражданской инфраструктуры", - приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что запрещенное в России движение "Талибан" готовит "окончательный удар" по провинции Панджшер, которая остается неподконтрольной талибам.