В Тбилиси заработали новые мобильные пункты вакцинации

В Тбилиси открыли передвижные пункты вакцинации еще в шести автобусах. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Грузии.

Теперь их девять, вместе с ранее открытыми тремя в районах Варкетили, Глдани и на Вокзальной площади.

Новые автобусы с пунктами вакцинации расположены по следующим адресам: Сабуртало (возле торгового центра Сити молл); Глдани (возле здания торгового центра на улице Векуа №1); Самгори (возле торгового центра Ист-Пойнт); Самгори (Орхеви, на территории возле стадиона); Авчала (улица Либани №23, у здания полиции); Мухиани (проспект Нодара Думбадзе, у здания полиции, корпус №5).

Передвижные пункты вакцинации работают с 10:00 до 20:00. Привиться от коронавируса COVID-19 в них можно препаратом Sinovac или Pfizer. Вакцинация проводится без предварительной регистрации, передает "Sputnik Грузия".



По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрированы 556 909 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 502 534 человека, умерли – 7563.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 218 млн, из них более 4,5 млн человек скончались.