Новые коронавирусные ограничения в Турции не коснутся туристов

Министерство внутренних дел Турции заявило, что новые ограничения по COVID-19, которые вводятся в стране с 6 сентября, не затронут туристов.

"Иностранные туристы под действие новых правил не подпадают. Однако данные требования обязательны для иностранцев, имеющих вид на жительство в Турции", - сообщили в ведомстве, пишет РИА Новости.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что в стране с 6 сентября сделают обязательным предоставление отрицательного результата теста на COVID-19 для доступа невакцинированных и не перенесших коронавирус граждан на концерты, в кинозалы и театры. Они также обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста для междугородних поездок на любом транспорте, за исключением личных автомобилей.