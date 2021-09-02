Главная » Новости

Новые коронавирусные ограничения в Турции не коснутся туристов

Новые коронавирусные ограничения в Турции не коснутся туристов

Министерство внутренних дел Турции заявило, что новые ограничения по COVID-19, которые вводятся в стране с 6 сентября, не затронут туристов.

"Иностранные туристы под действие новых правил не подпадают. Однако данные требования обязательны для иностранцев, имеющих вид на жительство в Турции", - сообщили в ведомстве, пишет РИА Новости.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что в стране с 6 сентября сделают обязательным предоставление отрицательного результата теста на COVID-19 для доступа невакцинированных и не перенесших коронавирус граждан на концерты, в кинозалы и театры. Они также обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста для междугородних поездок на любом транспорте, за исключением личных автомобилей.

1050 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!