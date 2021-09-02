В Тбилиси вывезли из Кабула 2,5 тыс человек

В Тбилиси из Кабула чартерными рейсами эвакуировали около 2,5 тыс человек. Об этом сообщил председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе.

Он подчеркнул, что в общей сложности было совершено 50 рейсов.

Помимо этого, Самхарадзе акцентировал внимание на том, что Грузия в течение 20 лет внесла большой вклад в афганскую миссию, а затем выполнила важную роль в процессе эвакуации.

Ранее в правительстве Грузии заявили, что подключились к гуманитарной операции по эвакуации сотрудников международных организаций и их семей из Афганистана. Большинство доставленных из Кабула иностранных граждан были перенаправлены в другие страны. При этом власти Грузии заявили, что не намерены принимать жителей Афганистана в качестве беженцев.

Напомним, 30 августа США завершили как эвакуацию гражданских лиц из Кабула, так и свою военную миссию в Афганистане. О решении свернуть операцию в этой стране президент США Джо Байден объявил в середине апреля 2021 года. После этого в Афганистане возобновились интенсивные бои между правительственными войсками и боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в России). 15 августа талибы окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.