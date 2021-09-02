Жителей Москвы предупредили о сильном ветре

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение в Москве действует с 09:00 3 сентября до 07:00 5 сентября, в области - с 09:00 3 сентября до 21:00 4 сентября.

Напомним, ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в ближайшие выходные в Москве установится холодная погода, возможны кратковременные дожди.