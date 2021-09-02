Шторм закрыл рейд в Севастополе

Работа парома и пассажирских катеров в Севастопольской бухте приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба правительства города.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями перекрыт рейд через Севастопольскую бухту. Призываем учитывать данную информацию при планировании своего маршрута", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что ведомство запустит автобусы для перевозки жителей и гостей Севастополя между северной и южной сторонами города.

Напомним, что в Севастополе объявлено штормовое предупреждение из-за сильного дождя. По данным пресс-службы правительства города, несколько поселков остались без электричества из-за обрыва линий электропередачи.