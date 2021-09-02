Зурабишвили раскритиковала власти Грузии за отказ от кредита ЕС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она не понимает решения правительства отказаться от макрофинансовой помощи Евросоюза.

"В любом форме и по любой причине ослабление европейской поддержки и ее интереса к нашей стране и нашему региону на руку лишь тем внутренним или внешним силам, которые пытаются дестабилизировать или ослабить страну", - сказала глава государства.

По ее словам, учитывая эти обстоятельства, отказ от кредита ЕС довольно непонятный шаг для значительной части населения и для нее лично.

Зурабишвили подчеркнула, что экономический аргумент правительства – необходимость сократить внешний долг – не поддается анализу. "Каким бы ни был рост нашей экономики, даже если он выражается двузначными числами, он все же не отменяет того социального и человеческого ущерба, который Covid-19 нанес нашему населению, и снижению которого непосредственно послужил заем в размере 75 млн евро", - цитирует ее "Sputnik Грузия".

Президент Грузии также не понимает, почему сокращение внешнего долга стало приоритетнее кризисного положения собственных граждан. По ее мнению, до тех пор, пока двузначный рост экономики не отразится на благосостоянии населения, логику отказа в помощи будет трудно понять.

Напомним, 31 августа премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что его страна может отказаться от кредита Евросоюза в размере 75 млн евро. Он подчеркнул, что отказ от кредита связан с тем, что данный вопрос стал иметь политическую подоплеку. Премьер добавил, что в настоящее время Грузия не нуждается в кредитах, поскольку экономика страны стремительно развивается.