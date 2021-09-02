Стоимость Brent поднялась до $73,26 за баррель

Цена на нефть марки Brent выросла после первоначального снижения.

К 18:05 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,67 (2,33%), до $73,26 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах биржи Нью-Йорка на $1,77 (2,58%), до $70,36 за баррель.

Отмечается, что давление на котировки в ходе торгов оказало решение министров государств ОПЕК+ сохранить план по увеличению добычи нефти на 400 тыс баррелей в сутки в месяц.

По мнению министров, несмотря на то, что последствия пандемии продолжают вызывать некоторую неопределенность, фундаментальные показатели рынка улучшились, а коммерческие запасы нефти стран ОЭСР продолжают падать по мере ускорения восстановления.