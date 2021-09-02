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УЕФА решит, на каком стадионе будет играть "Карабах"

УЕФА решит, на каком стадионе будет играть &quot;Карабах&quot;

На следующей неделе в Баку прилетят представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Цель поездки – инспектирование стадионов в связи с предстоящим матчем Лиги Конференций между "Карабахом" и "Базелем" (Швейцария).

Представители организации проверят стадион "Тофик Бахрамов" и Олимпийский стадион в Баку, после чего примут решение, на какой из арен состоится встреча, передает Azerisport.com.

Напомним, встреча стартового тура группы H Лиги Конференций между "Карабахом" и "Базелем" пройдет в Баку 16 сентября.

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Вестник Кавказа

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