УЕФА решит, на каком стадионе будет играть "Карабах"

На следующей неделе в Баку прилетят представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Цель поездки – инспектирование стадионов в связи с предстоящим матчем Лиги Конференций между "Карабахом" и "Базелем" (Швейцария).

Представители организации проверят стадион "Тофик Бахрамов" и Олимпийский стадион в Баку, после чего примут решение, на какой из арен состоится встреча, передает Azerisport.com.

Напомним, встреча стартового тура группы H Лиги Конференций между "Карабахом" и "Базелем" пройдет в Баку 16 сентября.