Лукашенко обсудит с Путиным в Москве союзные программы

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что главной темой встречи президента республики Александра Лукашенко и его российского коллеги Владимира Путина станет обсуждение 28 союзных программ.

"На предстоящей встрече, наверняка, главным вопросом будет вопрос, связанный с обсуждением 28 союзных программ, работа над которыми длится уже более трех лет. Они подготовлены. О них будет доложено в ближайшие дни президентам Беларуси и России", - поведал Макей.

Глава внешнеполитического ведомства предположил, что на встрече будет принято соответствующее решение по дальнейшим шагам, связанным с реализацией этих 28 союзных программ, передает РИА Новостию

Напомним, встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в Москве 9 сентября. Как ожидается, главы государств еще раз обсудят союзные программы, а также иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международную проблематику.