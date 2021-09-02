В Алматы объявили о смягчении карантина

Смягчение карантина в связи с улучшением эпидемиологической ситуации объявлено в Алматы.

Согласно новому постановлению, время работы объектов-участников программы Ashyq в будние дни будет продлено с 10 вечера до 12 часов ночи, для лидеров - до 2-х ночи, сообщает "Спутник-Казахстан".

Все объекты в выходные будут работать в режиме "красной" зоны: участники проекта - до 12 ночи, лидеры - до 2 часов ночи при наличии "зеленого" статуса у работников и посетителей объектов.

Стоит добавить, что аутсайдеры Ashyq, не соблюдающие требования по количеству check-in, будут исключены из проекта.



