Грузинская оппозиция обратилась к ЕС и НАТО с открытым письмом

Ведущие оппозиционные партии Грузии обратились с открытым письмом по вопросу о проведении досрочных парламентских выборах к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, президенту Европарламента Урсуле фон дер Ляйен и генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

Представители 15 оппозиционных партий, подписавших письмо, заявляют, что верят, что в октябре грузинское общество вынесет свой политический вердикт, а ЕС и НАТО, поддержав демократический выбор грузинского народа, незамедлительно потребуют проведения новых выборов.

"Мы сделаем все для защиты голосов наших граждан и для того, чтобы Грузия осталась государством, верным свободе, демократии и верховенству закона… Мы надеемся на вашу политическую и моральную поддержку для обеспечения свободных и справедливых выборов", - сказано в письме.

В нем также отмечается, что правящая партия "Грузинская мечта" нарушила условия соглашения и вышла из него, передает "Sputnik Грузия".

Напомним, вопрос досрочных парламентских выборов прописан в соглашении между властью и оппозицией, подписанном 19 апреля при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля. Согласно соглашению, досрочные парламентские выборы должны быть назначены, если "Грузинская мечта" на местных выборах 2 октября не наберет по итогам пропорционального голосования 43% голосов.

28 июля "Грузинская мечта" заявила об аннулировании соглашения. Это решение вызвало резкую критику западных партнеров страны, которые усомнились в прозападном курсе власти.