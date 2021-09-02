Более 120 ДТП совершено в Дагестане за август

В Дагестане за август зарегистрировали 122 случая ДТП, в которых погибло 35 человек и получили ранения 198 человек, сообщает пресс-служба МВД республики.

"В целях усиления профилактической работы, направленной на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, 30 августа Госавтоинспекцией Республики Дагестан проведено оперативно-профилактическое мероприятие Единый день безопасности дорожного движения, под условным названием “Безопасная дорога", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе проведения мероприятия зарегистрировано более 2,4 тыс правонарушений.