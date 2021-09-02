Захарова: Россия приветствует положительные сигналы между Турцией и Арменией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова содействовать улучшению отношений между Анкарой и Ереваном, а также видит положительные сигналы между государствами.

"Мы зафиксировали состоявшийся недавно обмен положительными сигналами между Ереваном и Анкарой, имеется ввиду зафиксировали в контексте того, что мы их видели и приняли к сведению. Готовы мы и сейчас всячески содействовать сближению двух соседних государств на основе взаимоуважения и на основе учета интересов друг друга", - приводит ее слова ТАСС.

Захарова отметила, что улучшение отношений между Турцией и Арменией способствовало бы установлению мира и стабильности в регионе, особенно на фоне "нормализации азербайджано-армянских отношений в контексте реализации договоренностей от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года".

Представитель МИД подчеркнула, что Москва всегда выступала за улучшение отношений между двумя странами, а также непосредственно участвовала в этом процессе. Так, она отметила участие России в подписании в 2009 году цюрихских протоколов, предполагавшие налаживание отношений между странами.

"Россия сыграла не просто роль посредника, а действенную роль, эффективную, которая привела к позитивным итогам той встречи. К сожалению, инициативы, которые были достигнуты при посредничестве России уже сторонами не были реализованы. Но это уже была воля каждого государства", - добавила Захарова.