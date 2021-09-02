Хабиб оценил дебют Карпина у руля сборной России

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от матча квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Хорватии (0:0).

"Команда свежая, но нужно сыграться. Захарян? Лучший игрок сегодня. Вместе с Гильерме - он пару раз вытащил, да и уверенно играл", - сказал боец.

Хабиб отметил, что во вчерашней встрече не хватало Смолова и Макарова."Они бы помогли. Дзюба? Заболотный такой же игрок по уровню. Артем долгое время был лучшим? Я тоже долгое время был чемпионом UFC, но сейчас там уже другой чемпион", - цитирует спортсмена Чемпионат.com.

Нурмагомедов также обратил внимание на то, что самым дерзким был полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян. "Он здорово играл на острие", - сказал Хабиб.

Напомним, встреча с Хорватией стала дебютной для Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.