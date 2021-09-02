В Грузии обследовали дно Черного моря с помощью роботов

В Грузии впервые обследовали дно Черного моря с помощью подводного робота. Об этом сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.

В ведомстве отметили, что подводный робот может проводить исследования на недоступных для водолазов глубинах до 450 метров даже в условиях ограниченной видимости. Он также способен записывать аудио и видео текущей обстановки, осуществлять мониторинг и сканировать морское дно.

Кроме того, робот позволяет контролировать глубину моря и внутренних водоемов, что поможет с мониторингом Черного моря, передает "Грузия Online".