Гахария вызвал Мелия и Каладзе на дебаты

Бывший глава правительства Грузии, а ныне кандидат в мэры Тбилиси от партии "Для Грузии" Георгий Гахария вызвал на предвыборные дебаты действующего главу города Каху Каладзе и оппозиционера Нику Мелия.

"Сегодня обуреваемая сохранением власти организация "Грузинская мечта" все больше становится похожей на "Национальное движение" и так возвращает нас в прошлое. Оставлять их одних опасно для будущего страны! Вызываю Каху Каладзе и Никанора Мелия на дебаты в любом формате!" - написал он на своей странице в соцсети.

Действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе баллотируется на второй срок от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Лидер крупной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Ника Мелия является кандидатом от нескольких оппозиционных партий.

Напомним, что выборы главы города пройдут 2 октября. Для победы кандидатам необходимо набрать не менее 50% голосов избирателей.