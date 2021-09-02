Российских огнеборцев чествовали в Турции

Администрация турецкой провинции Анталья выразила благодарность российским военным летчикам за помощь в ликвидации лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Представители администрации турецкой провинции Анталья поблагодарили авиационные экипажи Минобороны России за оказанную помощь в тушении лесных пожаров на территории Турецкой Республики", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в аэропорту Антальи состоялись торжественные проводы российских летчиков.

В ведомстве напомнили, что в тушении природных пожаров участвовали четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-42, а также три вертолета Ми-8 армейской авиации, оборудованных водосливными устройствами ВСУ-5.

"В ближайшее время экипажам военно-транспортных самолетов Ил-76 и транспортно-боевых вертолетов Ми-8 предстоит совершить перелет на территорию России и вернуться в пункты постоянной дислокации после выполнения задач на территории Турции", - добавили в Минобороны РФ.